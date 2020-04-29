России предрекли перелом в ситуации с COVID-19 в ближайшие дни

Взрывное распространение коронавируса удалось сдержать в России. Уже в ближайшие дни произойдет перелом ситуации с пандемией.

«Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», — приводит РИА «Новости» слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на плато по коронавирусу Россия выйдет в середине мая, а в июне ситуация станет легче.

28 апреля российский лидер Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 марта. Он призвал всех сограждан проявить ответственность и продолжит соблюдать режим самоизоляции. Испытания впереди еще будут, поэтому расслабляться сейчас нельзя.

Всего в России коронавирусом заразились 99 399 человек. От COVID-19 умерли 972 инфицированных. Выздоровели после заражения 2019-nCoV 10 286 жителей.