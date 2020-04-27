Песков рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Россия подходит к плато по коронавирусу. Это произойдет уже в середине мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью «АиФ» он отметил, что в июне ситуация станет легче. Представитель Кремля считает, что критическая фаза не может длиться долго. Песков напомнил, что в Италии и Испании самыми трудными были «максимум полтора месяца». По его мнению, после победы на пандемией жизнь не сильно изменится.

«Вы знаете, человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что, конечно, этот период времени никогда не забудут те, кто потерял своих близких. При этом каждому человеку придется приложить усилия, чтобы минимизировать последствия эпидемии коронавируса. По его словам, российские власти помогут своим гражданам справиться с возникшими трудностями.

Россию, как и многие другие страны, затронула пандемия. Президент Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией объявил апрель нерабочим месяцем. Большинство регионов соблюдают режим самоизоляции. По словам Пескова, в последнюю неделю апреля российский лидер вновь может выступить с новыми заявлением по этой теме.

По последним данным, 80 949 россиян заразились коронавирусом. Его жертвами стали 747 человек, еще 6767 выздоровели.