России удалось затормозить распространение эпидемии. Но угроза сохраняется. Поэтому президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая.

«Мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняется», — заявил Владимир Путин.

В связи с этим 6, 7 и 8 мая президент России объявил нерабочими. «С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, но при строгом соблюдении профилактических мер», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что чем строже все будут соблюдать введенные ранее ограничения, тем быстрее распространение нового вируса пойдет на спад. Путин призвал всех сограждан к предельной собранности, дисциплине и мобилизации.

По его словам, сейчас главная задача — добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад. Это даст возможность постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни. Ситуация сейчас в России сложная. Число новых случаев заражения относительно стабилизировалось, но это не должно никого успокаивать.

Вся Россия живет в режиме самоизоляции уже больше месяца. Ранее Путин объявил весь апрель нерабочим. За последние сутки 2019-nCoV заразились 6411 жителей РФ. Всего российские медики выявили 93 558 инфицированных, 867 из которых умерли от COVID-19.