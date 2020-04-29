Коронавирус подтвердился еще у 5841 пациента в России

Общее количество больных с COVID-19 выросло в России до 99 399 человек. За сутки наличие инфекции выявили еще у 5841 пациента, что меньше на полтысячи человек по сравнению с предыдущим днем (6411).

Все новые зараженные коронавирусом проходят лечение в 82 регионах страны, сообщил оперативный штаб Москвы. Из них 44,9% не имели каких-либо симптомов болезни. Лидером по количеству поступивших пациентов остается столица — 2220 человек. Следом идут Подмосковье (686), Петербург (290), Нижегородская область (131) и Республика Северная Осетия (121).

За прошедшие сутки врачи зафиксировали 108 случаев смерти после заражения коронавирусом. Полностью вылечились за это время 1830 пациентов.

Всего в России зафиксировали 99 399 случаев коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло отметки в 972. Выздоровевших насчитывается 10 286 человек.

Медики следят за здоровьем 199 834 человек. Начиная с января под медицинским наблюдением находились 716 012 пациентов, отметил Роспотребнадзор.

Российские специалисты провели уже 3,3 миллиона тестов на выявление коронавируса. Из них 164 тысячи исследований было сделано в течение последних суток.

«В период с 31 декабря 2019-го по состоянию на 28 апреля 2020 года досмотрено 5 221 902 человека, за этот период выявлено 576 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

28 апреля оперштаб сообщал о 93 558 заболевших COVID-19. Днем ранее было зафиксировано 87 147 подтвержденных случаев.

Президент Владимир Путин 28 апреля объявил нерабочим период до 11 мая. Такая мера необходима для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Работать будут продолжать только медработники и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения.