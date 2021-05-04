Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в 5 субъектах

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в пяти субъектах России по совокупному населению. В одном регионе наблюдается превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости среди детей в возрасте до двух лет.

Респираторные болезни россиян на прошлой недели были вызваны вирусами парагриппа и hеспираторно-синцитиальной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Среди детей в возрасте 3-6 лет — в одном субъекте, среди детей в возрасте 7-14 лет — также в одном субъекте, среди лиц старше 15 лет — в 17 регионах Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ране мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа случаев коронавируса в Москве. Цифры, по его мнению, не критичные, однако контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в столице планируют усилить.

Москва среди всех регионов РФ остается на первом месте по числу заражений коронавирусом. А в марте смертность от ковида в столице выросла на 28% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, сообщали в департаменте здравоохранения.