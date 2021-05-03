Контроль за ношением масок и перчаток усилят в Москве

В Москве планируют усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Об этом глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил в эфире YouTube-канала «Эхо Москвы».

Немерюка спросили, будет ли усиление контроля за ношением масок и перчаток в Москве.

«Да, будет», — сказал чиновник.

Глава департамента напомнил, что коронавирус никуда не ушел.

На майских праздниках в общественном транспорте Москве уже усилили контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса. Контролеры проверяют у пассажиров маски и перчатки. В первые майские дни контролеров на транспорте будет почти в два с половиной раза больше, чем в обычные выходные. В ГКУ «Организатор перевозок» напомнили, что маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это необходимо, чтобы сдержать рост заболеваемости ковидом.

Москва среди всех регионов РФ остается на первом месте по числу заражений коронавирусом. А в марте смертность от ковида в столице выросла на 28% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, сообщали в департаменте здравоохранения.