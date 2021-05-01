Собянин отметил рост числа случаев коронавируса в Москве

Ситуация по коронавирусу в Москве не критическая, но виден рост случаев заболевания. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу «Россия 1» столичный градоначальник отметил, что в этом году не проводятся больших массовых мероприятий — первомайскую демонстрацию, «Бессмертный полк» перенесен на другую дату, несколько других массовых мероприятий, фестивали массовые отменили.

Но, как отметил Собянин, весь общепит, торговля, парки будут работать, «поэтому можно спокойно гулять, отдыхать».

«Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким», — цитирует РИА «Новости» слова мэра Москвы.

За последние сутки в России выявили 9270 случаев COVID-19 в 84 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3208. Это на 20,5% больше, чем было зафиксировано накануне. Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная призвала россиян не расслабляться и продолжать принимать эпидемические меры защиты.