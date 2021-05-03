Число умерших от ковида в России превысило 111 тысяч человек

За минувшие сутки в России 336 человек умерли от коронавируса. Общее число жертв за время эпидемии в стране достигло 111 198. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За воскресенье в России выявили 8489 новых случаев заражения. Общее количество всех инфицированных достигло 4 831 744. Из них вылечились 4 450 289 человек. За минувшие сутки выздоровели 6367 человек.

Среди регионов по суточному приросту заражений по-прежнему лидирует Москва. В столице тест на коронавирус показал положительный результат еще у 2635 человек. На втором месте — Петербург. В городе на Неве за прошлые сутки заразились 704 человека. На третьей строчке — Подмосковье, где выявили 641 новый случай заражения.

Нулевой прирост зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Депздрав Москвы ранее сообщил, что в марте смертность от ковида в столице выросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В первый месяц календарной весны в Москве зарегистрировали 13 061 смерть.