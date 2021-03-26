Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороной»

После вакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты. Роспотребнадзор рассказал, как работает вакцина.

На сайте ведомства сообщили, что первая линия защиты формируется антителами, которые не дают взаимодействовать S-белку коронавируса с рецептором клетки.

На втором уровне работаю антитела, которые мешают слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной. Это не дает проникнуть вирусу в клетку.

«Если вирусу все же удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты», — отметили в ведомстве.

Третья линия защиты включает антительный и клеточный иммунитеты. Особые клетки уничтожают инфицированную и не дают вирусу размножаться и заражать здоровые клетки.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны.

Во вторник, 22 марта, вакцинацию прошел президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что лидер государства после прививки чувствовал себя хорошо. Каким именно препаратом Путину сделали инъекцию, Песков отказался уточнять.