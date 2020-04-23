Роспотребнадзор рассказал, какие антисептики эффективны против вирусов

Несмотря на популярность антисептиков, многие не знают, что далеко не все из них помогут обезопаситься от вирусов. Роспотребнадзор напомнил, что правильный антисептик должен содержать не меньше 60-80% спирта.

В Роспотребнадзоре отметили, что средство с антибактериальным действием не поможет в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. Это связано с тем, что эффективность антисептиков без спирта или с его малым содержанием против вирусов не изучалась.

«Стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкцию. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали перед применением обязательно внимательно прочитать инструкцию — просто протереть ладони за пять секунд недостаточно. Нужно обратить внимание на время экспозиции и количество средства. Также не следует забывать про кожу между пальцами, а втирать антисептик нужно для полного высыхания, но не меньше 30 секунд.

Некоторые производители рекомендуют проводить эту процедуру трижды и втирать средство не менее двух минут, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Кожные антисептики стали пользоваться популярностью на фоне пандемии коронавируса. По информации на 23 апреля, в России почти 58 тысяч случаев заражения.