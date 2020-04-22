«Паленый спирт» захотели сделать антисептиком. Мнения разделились

Эксперты и производители алкогольной продукции не поняли инициативу Совфеда о том, чтобы превращать нелегальный алкоголь в дезинфицирующие средства. По их мнению, мера абсолютно ненужная.

Сейчас на российском рынке достаточно спиртосодержащей продукции, которая производится со всеми правилами, и ее можно использовать этих самых дезинфицирующих средств, заявила «360» председатель Гильдии предприятий торговли и услуг МТПП Ольга Пелехатая.

«Пока не представляю, что это за бизнес-процесс такой. Не уверена, что это вообще как-то реализуемо. Сейчас спирт можно купить абсолютно спокойно, в совершенно официальном порядке. Вообще нет никаких проблем с производством дезинфектантов. Зайдите в магазин — это все же есть в супермаркетах. <…> Вместо того, чтобы заводить уголовное дело и утилизировать данную продукцию, мы почему-то хотим ввести ее в обращение. Это очень странная инициатива», — рассказала Пелехатая.

Помимо этого, подобная продукция вообще не подходит для дезинфекции. «В водке — 30-40 градусов. Ее как антисептик нельзя использовать. Есть же определенные требования Роспотребнадзора», — рассказала эксперт. По ее мнению, проблема нехватки антисептиков создана искусственно.

«Росалкогольрегулирование настолько четко контролирует рынок нелегальной продукции, что если и есть где-то „паленый“ спирт, то это просто уголовное дело надо заводить, а не использовать для производства чего бы то ни было», — посоветовала представитель Московской Торгово-Промышленной палаты.

Другой эксперт рассказал, что в целом не против инициативы Совфеда, но при условии, что конфискованная продукция снова не окажется на полках с алкоголем. «Как я могу оценивать эту инициативу, когда людям не хватает санитайзеров, а на складах лежит конфискованный спирт? Положительно оцениваю. Но только если он заново не пойдет на производство алкогольной продукции», — уточнил Косарев.

Ранее член Совета Федерации Сергей Рябухин предложил не уничтожать конфискованный нелегальный спирт, а отправить его на переработку в антисептики. Инициативу уже отправили в правительство России.