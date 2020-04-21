Россияне начали скупать бытовую химию

Продажи универсальных средств для уборки дома выросли на 42%, антисептиков — на 2703%. При этом в начале марта, когда в стране начал распространяться COVID-19, продажи антисептиков взлетели сразу на 10 000%.

В Nielsen заявили, что вначале россияне закупали продукты питания с длительными сроками хранения, а затем переключились на товары для поддержания чистоты. Похожая ситуация на фоне эпидемии коронавируса наблюдалась и в других странах. Там жители стали больше беспокоиться о своем здоровье.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что бытовая химия и товары личной гигиены пользуются повышенным спросом. Пик их популярности пришелся на март 2020 года. По итогам месяца производители зафиксировали рост продаж этих групп товаров на 15–20%.