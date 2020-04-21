    21 апреля 2020, 02:51

    Россияне начали скупать бытовую химию

    Кирилл Фролов

    В России резко увеличились продажи бытовой химии. Так, с 30 марта по 5 апреля спрос на средства для мытья полов вырос на 98%, влажных салфеток — на 51%, мыла — на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года, заявили «Известиям» в компании «Nielsen Россия».
    Россияне начали скупать бытовую химию

    Продажи универсальных средств для уборки дома выросли на 42%, антисептиков — на 2703%. При этом в начале марта, когда в стране начал распространяться COVID-19, продажи антисептиков взлетели сразу на 10 000%.

    В Nielsen заявили, что вначале россияне закупали продукты питания с длительными сроками хранения, а затем переключились на товары для поддержания чистоты. Похожая ситуация на фоне эпидемии коронавируса наблюдалась и в других странах. Там жители стали больше беспокоиться о своем здоровье.

    В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что бытовая химия и товары личной гигиены пользуются повышенным спросом. Пик их популярности пришелся на март 2020 года. По итогам месяца производители зафиксировали рост продаж этих групп товаров на 15–20%.