Кремлевские врачи рассказали, как себя вести во время пандемии

Медики дали не только общие рекомендации, но и советы людям, страдающим теми или иными заболеваниями. Например, диабетом или онкологическими заболеваниями.

О сроках и путях распространения коронавируса подробно рассказала врач-инфекционист Ольга Ермакова. Она посоветовала носить в закрытых помещениях маски и не трогать руками лицо, а также — использовать солевые аптечные растворы для промывания носа.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями главный внештатный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин посоветовал не поддаваться панике и вести нормальный образ жизни. В особенности — не нарушать порядок приема назначенных препаратов.

Он также категорически опроверг курсирующую в соцсетях информацию о том, что коронавирус снижает эффективность некоторых кардиологических препаратов.

Главный внештатный специалист-эндокринолог Управления делами президента Дарья Ладыгина посоветовала диабетикам придерживаться общих мер профилактики инфекции и режима карантина. Но предложила запастись инсулином на один-два месяца. Врач напомнила о необходимости соблюдать диету, пить больше воды и не менее четырех раз в сутки проверять уровень сахара в крови.

Начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами президента Вадим Черемисов предложил пациентам с онкологическим заболеваниями, которые находятся в группе риска, войти в режим жесткой самоизоляции.