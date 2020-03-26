Гулять в парках можно, но с условием. Подмосковье обновило список мер по борьбе с коронавирусом

В Московской области ввели дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия любого плана лучше не проводить. А вот в парках гулять будет можно, но тут тоже есть свои ограничения.

Постановление уже подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Власти решили на время приостановить любые массовые мероприятия, причем как в помещениях, так и под открытым небом.

Гулять жители области смогут. В парках культуры и отдыха можно провести время и в одиночестве, и вместе с семьей.

Уйти на самоизоляцию не получится у руководителей и сотрудников организаций и органов власти, если их нахождение на работе является критически важным. Это же касается и работников сферы здравоохранения — дома они сидеть не будут.

Граждане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не смогут воспользоваться льготным проездом. Приостановили его и для студентов и школьников, начиная от учащихся пятого класса.

Стоматологическую помощь оказывать будут только в экстренных случаях, а отвести ребенка в детскую комнату не получится — массовые мероприятия в них прекращены. Так же, как и в развлекательных и досуговых заведениях.

Временно не работают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы. Придется обойтись без бань и душевых — они тоже пока закроются.

Медицинских работников, которые помогают зараженным коронавирусом, на время поселят в в гостиницах, отелях, санаториях и базах отдыха. Органам местного самоуправления рекомендовали принять соответствующие меры.

Правительство России тоже объявило о новых мерах, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Максимальное число работников перейдут на «удаленку», а самолеты полетят за границу только для того, чтобы забрать российских туристов.