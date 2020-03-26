Гулять в парках можно, но с условием. Подмосковье обновило список мер по борьбе с коронавирусом
Постановление уже подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Власти решили на время приостановить любые массовые мероприятия, причем как в помещениях, так и под открытым небом.
Гулять жители области смогут. В парках культуры и отдыха можно провести время и в одиночестве, и вместе с семьей.
Уйти на самоизоляцию не получится у руководителей и сотрудников организаций и органов власти, если их нахождение на работе является критически важным. Это же касается и работников сферы здравоохранения — дома они сидеть не будут.
Граждане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не смогут воспользоваться льготным проездом. Приостановили его и для студентов и школьников, начиная от учащихся пятого класса.
Стоматологическую помощь оказывать будут только в экстренных случаях, а отвести ребенка в детскую комнату не получится — массовые мероприятия в них прекращены. Так же, как и в развлекательных и досуговых заведениях.
Временно не работают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы. Придется обойтись без бань и душевых — они тоже пока закроются.
Медицинских работников, которые помогают зараженным коронавирусом, на время поселят в в гостиницах, отелях, санаториях и базах отдыха. Органам местного самоуправления рекомендовали принять соответствующие меры.
Правительство России тоже объявило о новых мерах, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Максимальное число работников перейдут на «удаленку», а самолеты полетят за границу только для того, чтобы забрать российских туристов.