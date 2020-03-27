Жителям Подмосковья рассказали, какие предприятия продолжат работать в выходные

Всю неделю на территории Московской области, как и по всей стране, не будут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита. Кроме того, не удастся попасть в фитнес-центр, солярий или парикмахерскую. Закроют центральные парки и ТЦ. Будут открыты продуктовые магазины и аптеки.

Также запрет на работу не коснется:

— зоомагазинов;

— салонов сотовой связи;

— типографий;

— заправок, в том числе газовых;

— столовых на предприятиях.

Жителям Московской области рекомендуют ограничить любые поездки. С 26 марта по 14 апреля в московском регионе действует карантин для пожилых людей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Им запрещено покидать свои дома.

В Подмосковье во время предстоящей недели изменят работу многофункциональные центры (МФЦ):

— госуслуги, которые предоставляются в электронном виде, нельзя будет получить очно;

— очные услуги предоставят только в неотложных случаях и по предварительной записи;

— сроки предоставления госуслуг продлят на месяц с даты окончания режима повышенной готовности.

Также в этот период заморозят взыскание долгов по ЖКХ.