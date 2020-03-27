    27 марта 2020, 21:58

    Жителям Подмосковья рассказали, какие предприятия продолжат работать в выходные

    Кирилл Фролов

    Власти Подмосковья утвердили изменения в работе МФЦ и бизнеса во время выходной недели — с 30 марта по 5 апреля. Постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.
    Жителям Подмосковья рассказали, какие предприятия продолжат работать в выходные

    Всю неделю на территории Московской области, как и по всей стране, не будут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита. Кроме того, не удастся попасть в фитнес-центр, солярий или парикмахерскую. Закроют центральные парки и ТЦ. Будут открыты продуктовые магазины и аптеки.

    Также запрет на работу не коснется:

    — зоомагазинов;

    — салонов сотовой связи;

    — типографий;

    — заправок, в том числе газовых;

    — столовых на предприятиях.

    Жителям Московской области рекомендуют ограничить любые поездки. С 26 марта по 14 апреля в московском регионе действует карантин для пожилых людей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Им запрещено покидать свои дома.

    В Подмосковье во время предстоящей недели изменят работу многофункциональные центры (МФЦ):

    — госуслуги, которые предоставляются в электронном виде, нельзя будет получить очно;

    — очные услуги предоставят только в неотложных случаях и по предварительной записи;

    — сроки предоставления госуслуг продлят на месяц с даты окончания режима повышенной готовности.

    Также в этот период заморозят взыскание долгов по ЖКХ.