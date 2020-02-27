    27 февраля 2020, 07:25

    Трамп призвал американцев мыть руки, чтобы не заболеть коронавирусом

    Александра Ломейко

    Дональд Трамп посоветовал соблюдать элементарные правила гигиены, чтобы не заразиться новым типом коронавируса. Президент США напомнил, что нужно мыть руки и не хвататься за все подряд.

    Американский лидер признался, что сам «часто это делает», и попросил своих соотечественников следить за чистотой. Слова Трампа на встрече с журналистами привело РИА «Новости».

    «Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости», — сказал президент США. Он напомнил, что при простуде стоит соблюдать «определенные вещи».

    Неделю назад, поделился глава Белого дома, он встретился с человеком, которого давно не видел. Тот обнял американского президента и поцеловал, а потом заявил, что у него «жуткая температура и простуда».

    «И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки», — уточнил президент США.

    Его рассказ в лицах собравшиеся встретили смехом и улыбками.

    Шутки шутками, но Соединенные Штаты уже отменили совместные учения с Южной Кореей из-за коронавируса. Военные будут ждать «дальнейших указаний».

    COVID-19 распространяется по всему миру. Все началось с китайского Уханя, где произошла вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Сейчас зараженных уже более 81 тысячи, погибли 2770 человек.