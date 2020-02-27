Трамп призвал американцев мыть руки, чтобы не заболеть коронавирусом

Дональд Трамп посоветовал соблюдать элементарные правила гигиены, чтобы не заразиться новым типом коронавируса. Президент США напомнил, что нужно мыть руки и не хвататься за все подряд.

Американский лидер признался, что сам «часто это делает», и попросил своих соотечественников следить за чистотой. Слова Трампа на встрече с журналистами привело РИА «Новости».

«Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости», — сказал президент США. Он напомнил, что при простуде стоит соблюдать «определенные вещи».

Неделю назад, поделился глава Белого дома, он встретился с человеком, которого давно не видел. Тот обнял американского президента и поцеловал, а потом заявил, что у него «жуткая температура и простуда».

«И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки», — уточнил президент США.

Его рассказ в лицах собравшиеся встретили смехом и улыбками.

Шутки шутками, но Соединенные Штаты уже отменили совместные учения с Южной Кореей из-за коронавируса. Военные будут ждать «дальнейших указаний».

COVID-19 распространяется по всему миру. Все началось с китайского Уханя, где произошла вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Сейчас зараженных уже более 81 тысячи, погибли 2770 человек.