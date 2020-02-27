Роспотребнадзор перечислил новые пути распространения COVID-2019

Заражение коронавирусом может произойти фекально-оральным путем, через грязные руки, а также уже известными ранее воздушно-капельным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она посоветовало всем защищать свое здоровье простыми известными правилами, сообщила газета «Известия». Например, неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, протирать дезинфицирующими средствами руки и гаджеты, дверные ручки и клавиатуру, а также содержать в чистоте жилье и личные вещи. Попова предложила воздерживаться от контактов с поверхностями и предметами в общественных местах.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали прикрывать нос и рот при чихании и кашле одноразовым салфетками.

«Сегодня лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье», — подчеркнула Попова, предложив планировать в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией только в случае крайней необходимости.

Ранее МИД РФ советовал россиянам воздержаться от посещения Южной Кореи, Ирана и Италии. Число заболевших коронавирусом уже превысило 80 тысяч человек, погибли 2929 пациентов.