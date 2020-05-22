Строгие меры, которые Москва вводила для борьбы с коронавирусной инфекцией, необходимо сохранить. В том числе, пока нельзя отменять режим самоизоляции для жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещании с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке. Его слова процитировало РИА «Новости».

Глава столицы подчеркнул, что необходимо сохранить ряд строгих ограничений, которые принимали для борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции.

Речь идет о сохранении масочного режима, санитарной изоляции, самоограничений, электронных пропусков и защитных мероприятий в транспорте. Собянин подчеркнул, что строгие ограничения необходимо соблюдать и при работе предприятий — они должны следовать всем санитарным требованиям, которые ввел Роспотребнадзор.

Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что коэффициент заражения коронавирусом в Москве снизился до 0,97. В отличие от мегаполисов во многих странах мира здесь удалось избежать худшего сценария. Все ключевые показатели указывают на то, что ситуация в столице сейчас «неплохая» — ее удалось стабилизировать. В два раза снизился рост ежедневного количества пациентов с подтвержденным COVID-19 — с шести до трех тысяч человек. Уменьшилось и число зараженных, которые поступают в столичные клиники в тяжелом состоянии — с 2100 до тысячи.

За последние сутки в Москве выявили 2988 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С 25 мая столица и Подмосковье начинают первый этап ослабления ограничений, которые вводили из-за пандемии.