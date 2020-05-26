Роспотребнадзор: на улицу без масок и перчаток лучше не выходить

В некоторых российских регионах действует масочный режим. Средства защиты необходимо надевать в общественных местах, но Роспотребнадзор советует быть в масках и перчатках все время.

«При сохраняющемся риске заболевания коронавирусной инфекцией перед выходом из дома нужно надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от своего дома до магазина», — сообщила «Интерфаксу» руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она объяснила, что на остановках и тротуарах сложно соблюдать безопасную дистанцию и не приближаться к прохожим. Более того, если снять средства защиты на улице, то их уже нельзя использовать повторно. Есть вероятность, что снова надеть маску и перчатки не получится вовремя. Еще Руженцова посоветовала мыть упаковки продуктов после возвращения из магазина.

«На сегодняшний день на территориях с высоким уровнем заболеваемости необходимо обработать дезинфицирующим средством принесенные из магазина сумки, упаковку продуктов», — сказала она.

Специалист отметила, что обрабатывать упаковки лучше сразу после покупки, если вы приехали в магазин на своей машине.

Всего в России выявили 362 342 случая заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования 131 129 пациентов. Зафиксировано 3807 летальных исходов.