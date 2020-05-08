Россиянам рассказали, как правильно обрабатывать принесенные из магазина продукты

Обработка купленных в магазине продуктов полезна для профилактики коронавируса. По мнению эксперта, лучше всего использовать для этого спиртосодержащие дезинфицирующие средства.

Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко подчеркнула в беседе с РИА «Новости», что хлорсодержащие средства могут быть опасны.

«То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта», — сказала она.

Поддубко добавила, что средствами с хлором не стоит протирать коробки и изделия. У каждого дезинфицирующего вещества — своя область применения. Например, хлорсодержащими обрабатывают поверхности и дверные ручки. При этом его оставляют на полчаса и только после этого смывают.

Фрукты и овощи эксперт посоветовала обязательно промывать почти горячей водой. Температуру выше 40 градусов вирус не выдерживает. Не стоит класть в холодильник принесенные из магазина и немытые продукты. В прохладном помещении вирус способен сохранятся дольше, чем на воздухе.

Сейчас, на фоне распространения коронавируса, россияне предпочитают покупать бюджетные аналоги продуктов. В первой половине апреля люди чаще приобретали товары, которыми магазины торгуют под собственным брендом.