Никакой музыки и мороженого: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поездов

В электричках ведомство предлагает запретить всю разносную торговлю и игру на музыкальных инструментах. В поезда не будут пускать пассажиров, которые не носят маски и перчатки.

Электрички будут тщательно дезинфицировать, уделяя особое внимание ручкам, сиденьям и окнам вагонов.

В поездах дальнего следования Роспотребнадзор рекомендует два раза в сутки пассажирам мерить температуру, а сотрудникам вагонов-ресторанов минимизировать готовку на месте и не продавать алкоголь, если его торговля осуществляется только на вынос.

Также Роспотребнадзор предлагает давать пассажирам антисептики перед едой и убирать вагоны не реже двух раз в сутки. Туалеты советуется мыть четыре раза в сутки с обработкой в том числе и стен на высоте до полутора метра от пола помимо остальных поверхностей.

Если путешествует организованная группа детей, то им будут мерить температуру перед посадкой и дважды в день и запретят ходить из вагона в вагон.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о сохранении масочного режима на два месяца