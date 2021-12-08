Роскомнадзор ограничил Tor в России

В России теперь ограничен доступ к Tor Project. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Браузер использовался россиянами для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет. После внесения в черный список провайдеры начали блокировать его.

Однако пути обхода блокировок пока остались, заявил РИА «Новости» директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Один из них — приложение Tor для Android. Но, по словам эксперта, его тоже скоро заблокируют.

Помимо блокировки сайта, по мнению Кувикова, Роскомнадзор начнет блокировать входные и выходные узлы в Сеть.

Ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики в своем блоге. Некоторые провайдеры начали блокировать браузер с 1 декабря.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил о планах заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов. Речь идет о блокировке таких VPN-сервисов, как Lantern, X–VPN, Betternet, Cloudflare WARP, PrivateTunnel, Tachyon VPN.

С июня по сентябрь также были заблокированы VyprVPN, Opera VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola VPN.