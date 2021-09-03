Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов в России

Еще шесть VPN-сервисов заблокировали в России по решению Роскомнадзора. В список попали Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Представители регулятора пояснили газете «Известия», что такие сервисы обхода блокировок приводят к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам и создает условия для незаконной деятельности. В том числе речь идет и о распространении наркотиков, экстремизма и детской порнографии.

В июне Роскомнадзор ограничил работу двух других VPN-сервисов — VyprVPN и Opera VPN. В ведомстве отметили, что некоторые компании используют VPN-соединения для технологических процессов без нарушения закона. Регулятор получил более 109 IP-адресов, чтобы исключить их из политик ограничения доступа.

Для этого были созданы так называемые белые списки. Попавшие в них организации продолжили бесперебойную работу при полной блокировке VPN-сервисов, которые действовали с нарушениями.

По словам исследователя мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, VPN представляет в первую очередь средство защиты персональных данных от перехвата третьими лицами. Обхода блокировок с его помощью — это уже побочный эффект.

«Основная цель — защитить данные, например при использовании недоверенного интернет-канала, такого как открытая точка доступа Wi-Fi», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что такие средства обхода признаются угрозой только в том случае, если они не выполняют требования надзорных органов по блокировке тех или иных ресурсов.