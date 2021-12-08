Доступ к браузеру Tor начали блокировать в России

Доступ к браузеру Tor в России начали блокировать, сообщили его разработчики в своем блоге.

Некоторые российские интернет-провайдеры в России, как отмечено в сообщении, начали блокировать доступ к Tor с 1 декабря.

Роскомнадзор после этого пригрозил заблокировать доступ к браузеру на территории страны, а также потребовал удалить запрещенный контент. Разработчики браузера в ответ на это призвали поднимать у себя выходные узлы браузера.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил о планах заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов. Речь идет о блокировке таких VPN-сервисов, как Lantern, X–VPN, Betternet, Cloudflare WARP, PrivateTunnel, Tachyon VPN.

В июне 2021 года ведомство уже ограничило работу двух VPN-сервисов — VyprVPN и Opera VPN, через пару месяцев — в сентябре — та же участь настигла ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola VPN.