Роскомнадзор запланировал блокировку еще шести VPN-сервисов в России

Роскомнадзор сообщил о планах заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации», — сказано в публикации.

Роскомнадзор добавил, что речь идет о блокировке таких VPN-сервисов, как Lantern, X–VPN, Betternet, Cloudflare WARP, PrivateTunnel, Tachyon VPN.

Ведомство в этом июне с уже ограничила работу двух VPN-сервисов — VyprVPN и Opera VPN, а в сентябре также участь настигла ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola VPN.

При этом Роскомнадзор оставляет возможность использования данных сервисов исключительно для компаний из так называемого «белого списка», уведомивших регулятор о том, что эти VPN нужны им в работе. Список таких организаций может пополняться.