10 февраля 2023, 10:06
Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в крайнем случае — СМИ
Telegram-канал «112»: фигурист Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в том случае, если не получится восстановить кровообращение и некроз будет угрожать его жизни. Об этом написал Telegram-канал «112».
Сообщается, что Костомаров пришел в себя после операции, температура у него не поднимается, однако состояние по-прежнему крайне тяжелое. По данным «112», фигурист все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Ему ампутировали левую стопу, на правой удалили пятку и несколько пальцев. Пальцы на его руках почернели и не двигаются. Врачи делают все возможное и невозможное для спасения Романа Костомарова, написала в соцсетях его жена Оксана Домнина.
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Олимпийский чемпион уже почти месяц находится в больнице — его госпитализировали с подозрением на пневмонию. У него начались проблемы с сердцем, две недели Костомаров был в коме. Из-за того что фигурист долго был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который спасал ему жизнь, у него развилась гангрена. Поэтому и потребовалась операция.
Фигурное катание
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