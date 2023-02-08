Знаменитости 08 февраля 2023, 09:38 «Горжусь тобой, твоим мужеством». Жена Костомарова — о его состоянии в больнице Жена фигуриста Костомарова Домнина поблагодарила поклонников за поддержку РИА «Новости»

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Врачи делают все возможное и невозможное для спасения жизни фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщила его жена Оксана Домнина. Она сделала первое публичное заявление о состоянии мужа в соцсетях.

Домнина приурочила публикацию ко дню рождения Костомарова.

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«Горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, рвением победить в это сложные минуты», — написала она.

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Также Домнина поблагодарила поклонников за поддержку. По ее словам, сейчас неравнодушные к беде Костомарова люди могут помочь ему только молитвами и добрыми мыслями. Она отметила, что врачи со своей стороны делают все возможное — и даже больше — для спасения жизни и здоровья фигуриста.

Домнина попросила прессу на время оставить ее семью в покое и не одолевать звонками и расспросами. По словам жены Костомарова, он сам скоро выйдет на связь и расскажет о своем состоянии.

В конце публикации супруга фигуриста пожелала подписчикам ценить жизнь и здоровье, пока эти вещи в порядке, а не только в трудные моменты.

Костомаров находится под пристальным наблюдением врачей с середины января. Изначально его доставили в больницу с пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Со временем у фигуриста начались осложнения: его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В начале февраля стало известно, что у спортсмена начались осложнения с сосудами на ногах и врачи решились на ампутацию обеих стоп.