Родителям не дадут больничный на время учебы их детей на удаленке

Несмотря на то, что многие дети сейчас вынужденно оказались дома из-за коронавируса, их родителям по этому случаю взять больничный нельзя. Такое разъяснение дал Минтруд.

«На время школьных каникул больничный родителям не полагается. Но предприятиям рекомендуется организовать удаленную работу на дому для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста», — ответили в министерстве на вопрос о том, можно ли взять больничный на время продленных каникул ребенка.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сказал, что родители должны поставить вопрос об организации труда из-за дистанционного образования перед своим работодателем, пишет РИА «Новости».

В России для сдерживания эпидемии коронавируса школьников перевели на дистанционное обучение как минимум на три недели. Часть школ просто продлили каникулы. Такая же мера коснулась студентов средних специальных учебных заведений, университетов и институтов.

В России, по последним данным, 438 случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших приходится на Москву.