Школьникам-льготникам из Подмосковья передадут во время карантина продуктовые наборы. Как их получить?
По ее словам, количество таких наборов будет пропорционально учебным дням. Не учитывается только период каникул.
Продукты выдадут по письменному заявлению от родителей. Уточнить подробную информацию об этом можно у директора школы или классного руководителя.
Учеба в стенах своего дома
Из-за коронавируса школьников перевели на дистанционное обучение до 12 апреля. Вместо привычных походов на занятия дети остаются дома, но об учебе забывать не приходится: «Школьный портал» позволяет получать задания и отправлять уже выполненные учителю. Таким образом, ребята продолжат осваивать программу в полном объеме.
Как ранее рассказала Ирина Каклюгина, в школах предусмотрели дежурные группы для учеников младших классов. Максимальное количество ребят составит 12 человек. Присматривать там будут за детьми, родителям которых не с кем оставить малышей дома.