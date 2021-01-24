Родители забрали всех задержанных на незаконной акции в Москве детей

«Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет», — отметила она.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах страны 23 января. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности, которую понесут организаторы и участники. Также Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы приходить на такие мероприятия, их распространяли в интернете.

Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» пресечь вовлечение детей в протесты. «ВКонтакте» должна была заблокировать аккаунты, призывающие подростков участвовать в несанкционированных митингах. СК возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». А в Совете отцов призывали объяснить детям последствия, которые несет участие в незаконных акциях. Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба обратил внимание, что возможные последствия детям могут аукаться всю жизнь.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в регионах на акциях задержали почти 300 подростков, в том числе в Москве — около 70, Санкт-Петербурге — приблизительно 30. Таковы предварительные цифры.