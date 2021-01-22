В Совете отцов призвали объяснить детям последствия, которые несет участие в незаконных акциях

К участию в незаконной акции 23 января в Москве активно призывают несовершеннолетних. Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба в беседе с «360» заметил, что возможные последствия для детей могут аукаться всю жизнь.

Заремба подчеркнул, что родителям стоит уделять подрастающему поколению как можно больше внимания и рассказать детям об ответственности за принятие того или иного решения.

«Просто информационно донести о возможных мерах. Те последствия, которые могут возникнуть по участию в несанкционированных митингах, они на всю жизнь. Это все будет отпечатываться на наших детях, на их будущем. <...> Очень важно не призывать участвовать или не участвовать в чем-то, а именно объяснять ту ответственность, с которой они должны подходить к принятию того или иного решения», — сказал он.

Председатель нижегородского Совета отцов призвал быть «активным примером» для детей и показывать важность семейных ценностей и традиций.

Дети, только видя активную гражданскую позицию отца как патриота, тоже становятся патриотами. <…> Через воспитание, передачу семейных национальных традиций мы воспитаем достойное поколение, которое придет нам на замену. Другого быть не может Александр Заремба председатель Совета отцов.

Родителей Заремба попросил «взаимодействовать с подрастающим поколением». Именно такой, по его словам, должна быть «отцовская реакция на обработку школьников, на все, что происходит вокруг».

«Мы, конечно же, проводим работу, рассказываем нашим детям, что живем в правовом и конституционном государстве. И мы со своей стороны должны абсолютно верно разъяснять всю ответственность за те возможно происходящие мероприятия, <…> которую могут понести наши дети», — заключил Заремба.

В России через социальные сети распространили заявления, призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях. Полиция начала доследственную проверку, заметив, что детей завлекают ложной информацией.