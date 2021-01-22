СК завел дело о вовлечении детей в незаконные акции через соцсети

СК завел уголовное дело из-за вовлечения детей в участие в несанкционированных акциях через соцсети. По версии следователей, эти события можно трактовать по статье УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

«В условиях сложной эпидемической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях, <…> в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — приводит сайт СК РФ слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

В СК подчеркнули, что в столице и других регионах сейчас действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому органы власти не разрешили проводить митинги 23 января.

По сообщению ведомства, детей призывали выйти на улицы с таких площадок, как TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.