СК завел дело о вовлечении детей в незаконные акции через соцсети
«В условиях сложной эпидемической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях, <…> в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — приводит сайт СК РФ слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.
В СК подчеркнули, что в столице и других регионах сейчас действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому органы власти не разрешили проводить митинги 23 января.
По сообщению ведомства, детей призывали выйти на улицы с таких площадок, как TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.