Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и ТikТоk пресечь вовлечение детей в протесты

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры предупредил руководство социальной сети «ВКонтакте» о необходимости пресекать вовлечение детей в несанкционированные акции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Там напомнили, что распространение информации для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия недопустимо. В этой связи социальная сеть «ВКонтакте» должна заблокировать аккаунты, призывающие подростков участвовать в несанкционированных митингах.

Сотрудники ведомств и несколько аккаунтов через которые несовершеннолетних пользователей вербовали для участия в незаконной акции.

«По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор уведомил „ВКонтакте“ о недопущении распространения информации, которая вовлекает несовершеннолетних пользователей в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации «ВКонтакте» пока никак не прокомментировали требование Роскомнадзора.

В TikTok также было направлено требование прекратить распространение подобной информации, сказано в Telegram-канале Роскомнадзора.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения противоправной информации на платформе TikTok», — подчеркивается в тексте уведомления.