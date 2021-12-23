Резиденция Деда Мороза: писем от подавшего иск юриста из Петербурга не было

В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга заявили, что не получали никаких писем от юриста из Санкт-Петербурга, который подал в суд из-за невыполненных желаний.

«Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало. То есть те письма, которые к нам приходят, они регистрируются отдельно по субъектам, откуда поступают. Нужно еще разобраться: обращался ли он к Деду Морозу или про себя просто думал об этих подарках», — сказали РИА ФАН в пресс-служба Деда Мороза.

В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства о юристе из Санкт-Петербурга Игоре Мирзоеве. Он подал в суд на Деда Мороза из-за того, что тот не исполняет его желание. Путин в ответ на это заявил, что может выступить адвокатом Деда Мороза.

Сам Мирзоев объяснил, что подал в суд на Деда Мороза и его помощников для восстановления справедливости. Он сказал, что претензии к волшебнику из Великого Устюга были не только у него. В беседе с «360» юрист заявил о готовности посостязаться с президентом в суде. Он готов проверить, чьи навыки в юриспруденции окажутся лучше, не боясь проиграть, так как уверен в себе и своей правоте.