На Деда Мороза в России подали в суд «ради справедливости»

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев объяснил, что подал в суд на Деда Мороза и его помощников для восстановления справедливости. Он сказал, что претензии к волшебнику из Великого Устюга были не только у него.

«Возмущение в первую очередь у меня, но плюс ко всему я поспрашивал других — друзей, знакомых, — получал ли кто-либо из них что-то от Деда Мороза, или, быть может, он исполнил их мечты, но ответ был отрицательный. И я подумал, что, значит, не я один такой и надо как-то восстанавливать справедливость», — обосновал свой поступок Мирзоев в беседе с «360».

Он добавил, что в силу своей профессии понял, что фраза на сайте Деда Мороза о том, что он исполняет самые заветные мечты, якобы не соответствует действительности, а если это неправда, то и писать не стоило.

Мирзоев предположил, что за сказочным персонажем стоит большая организация, которая «обогащается за счет новогоднего праздника и несбывшихся желаний людей». Сумму 10 миллионов истец посчитал даже маленькой за такой большой период ожидания.

О том, что он подал в суд на Деда Мороза, Игорь Мирзоев сам написал в своем профиле в Instagram. Там же юрист уточнил, что хочет взыскать с компании 23 подарка и 10 миллионов рублей за моральный ущерб.