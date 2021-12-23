Президент России Владимир Путин на прямой линии — 2021 ответил на вопрос из Вологодской области о юристе Игоре Мирзоеве, который подал в суд на Деда Мороза «ради восстановления справедливости».

«Вы знаете, что Вологодская область — родина Деда Мороза. Житель Петербурга подал в суд на Деда Мороза, за то, что тот 23 года не выполняет его желания. Как вы, Владимир Владимирович, смотрите на то, что все ловят хайп на любой теме? И второй вопрос: у вас Дед Мороз выполняет желания?» — прозвучал вопрос к Путину.

«Юрист из Санкт-Петербурга, я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — ответил президент.

Путин посоветовал юристу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам. Это основная линия защиты, заключил глава государства.

«А что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым. А если есть нотка юмора, ничего плохого нет», — сказал Путин.

Мирзоев в беседе с «360» уточнил, что хочет взыскать с компании 23 подарка и 10 миллионов рублей за моральный ущерб.