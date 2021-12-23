Юрист Мирзоев готов встретиться с Путиным в суде из-за Деда Мороза

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев, подавший в суд на Деда Мороза, заявил «360» о готовности посостязаться с президентом РФ Владимиром Путиным в суде. Ранее на пресс-конференции-2021 Путин ответил на вопрос об иске к Деду Морозу за то, что он не дарит подарков юристу уже 23 года.

«Если я правильно понял, Путин готов защищать Деда Мороза в качестве адвоката. Я бы с удовольствием встретился с Путиным в суде», — заявил Мирзоев.

Юрист готов проверить, чьи навыки в юриспруденции окажутся лучше, не боясь проиграть, так как уверен в себе и своей правоте.

«Путин сообщил, что подавать в суд на вымышленных персонажей — не самая хорошая идея? За ними стоит конкретная организация, акционерное общество „Дед Мороз“. Рад, что этот вопрос подан на публичное обсуждение», — сказал Мирзоев.

Мирзоев оказался недоволен тем, что Дед Мороз не выполняет его пожеланий на Новый год. Путин отметил, что Дед Мороз «дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам».