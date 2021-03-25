Фан-зоны для болельщиков откроют в России на время Олимпиады-2021

Олимпийский комитет России (ОКР) принял решение открыть для российских болельщиков фан-зоны на время Олимпийских игр, которые пройдут в Токио. Посетители смогут прийти на несколько площадок.

Об этом сообщил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы откроем фан-зоны для наших болельщиков. Одной из первых площадок будет стадион „Лужники“», — сказал он.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось перенести на 2021 год. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Сегодня в Японии началась эстафета олимпийского огня — спортсмен побежал с территории футбольного тренировочного центра J-Village («Джей-вилладж») в Фукусиме. В первый же день факел потух — его пришлось разжигать из резервной лампады. Это произошло на территории японской префектуры Фукусима, забег продолжился после того, как пламя восстановили.

Из-за пандемии коронавируса в мире этот забег отличается от предыдущих. Каждый факелоносец бежит в сопровождении порядка 10 работников оргкомитета Игр, которые находятся на безопасном от спортсмена расстоянии. Кроме того, эстафету сопровождает полиция.