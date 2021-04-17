Байден поддержал решимость Японии провести Олимпийские игры

Американский лидер Джо Байден поддерживает решимость властей Японии во главе с премьер-министром страны Есихидэ Сугой провести предстоящим летом безопасные и защищенные Олимпийские и Паралимпийские игры.

О позиции Байдена по этому вопросу сказано в заявлении, сделанном по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между лидерами двух государств. Документ распространил Белый дом.

«Президент [Джо] Байден поддерживает усилия премьер-министра [Есихидэ] Суги, направленные на проведение безопасных и защищенных Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Лидеры США и Японии «выразили чувство гордости за американских и японских атлетов», которые готовятся к соревнованиям на фоне все еще сложной ситуацией с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа в прошлом году. Из-за пандемии соревнования пришлось перенести на 2021 год. Опросы среди японцев показывают, что они против проведения Игр в стране. За отмену соревнований выступают около 86% жителей. Власти пока не планируют поддерживать их решение, однако допустили, что из-за ситуации с коронавирусом в мире спортивные мероприятия могут быть отменены. Они разработали различные меры безопасности при проведении Олимпиады. Так, спортсменов, заболевших ковидом, поселят в отдельную гостиницу за пределами Олимпийской деревни.

В Токио уже начался обратный отсчет до начала Олимпийских игр. Открытие летних спортивных соревнований начнется меньше, чем через 100 дней.