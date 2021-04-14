Обратный отсчет до Олимпиады запустили в Токио

В Токио начался обратный отсчет до начала Олимпийских игр. Открытие летних спортивных соревнований начнется через 100 дней.

Церемония по случаю начала обратного отсчета прошла в среду, 14 апреля, в здании мэрии Токио, где установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады. Их высота составила 2,6 метра. Об этом сообщил ТАСС.

«До Олимпиады осталось 100 дней. Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести прекрасную Олимпиаду», — передел журналист ТАСС слова губернатора Токио Юрико Коикэ.

Вице-президент оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо отметил, что главным во время проведения игр, которые начнутся 23 июля, является безопасность.

Одновременно с церемонией начала отсчета на вершине горы Такао в пригороде Токио установили символ Олимпиады — пять разноцветных колец.