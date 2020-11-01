Рекордное число пациентов с COVID-19 умерло в России за неделю

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 2185 летальных исходах из-за новой инфекции за последние семь дней. Данный показатель — новый антирекорд с начала пандемии. В предыдущую неделю было зарегистрировано 1863 умерших.

При этом условная летальность новой инфекции почти осталась на прошлом уровне: рост с 1,72 до 1,73%. Окончательную летальность можно будет определить только после завершения пандемии.

Количество выявленных случаев заражения на нынешней неделе тоже превысило прошлые показатели. С 26 октября по 1 ноября оперштаб заявил о 122 904 инфицированных, а неделей ранее — о 114 513. Таким образом, прирост составил 7,3%.

В то же время быстро увеличивается число выписываемых пациентов. За эту неделю из больницы выписался 87 151 россиянина, а за прошлую — только 67 946. Однако из-за высокой заболеваемости доля уже выздоровевших продолжила сокращаться и по итогам последних семи дней упала с 75,2 до 74,9%.

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Это рекордный ежедневный прирост за все время пандемии. Впервые за все время число выявленных случаев перевалило за 18 тысяч 30 октября. Антирекорд держится за этой отметкой уже третий день подряд. За минувшие 24 часа от COVID-19 умерли 245 человек, вылечились 10 259 пациентов.

Россию ожидает новый рост заражений коронавирусом после новогодних каникул, если граждане не будут соблюдать противоэпидемические требования.

Актер Гоша Куценко, два раза переболевший COVID-19, призвал соотечественников не отказываться от защитных масок. Он осознал значимость этого средства индивидуальной защиты после 10 дней в больнице, в стационаре.