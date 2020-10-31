Дважды переболевший COVID-19 актер Гоша Куценко призвал россиян не пренебрегать ношением защитных масок.

«Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут», — сказал Куценко в интервью НТВ.

Помимо ношения маски, артист отметил необходимость соблюдать социальную дистанцию. Он назвал это «самой лучшей рекомендацией».

Первый раз антитела к коронавирусу обнаружили у Куценко весной. Тогда, по словам артиста, он не заметил у себя симптомов болезни., но во второй раз «было уже посерьезнее», добавил Куценко.

«Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел», — отметил артист.

Ранее Роналду обвинили в нарушении коронавирусного протокола. В начале октября футболист отказался сидеть на карантине с «Ювентусом» и слетал домой, чтобы сыграть за сборную Португалии. Оттуда он вернулся с положительным тестом на COVID-19. И это не единственный случай, когда знаменитости демонстративно пренебрегали мерами защиты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), согласно последним данным, заявила, что во всем мире выявлено 45 миллионов человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, напомнило РИА ФАН. Жертвами нового вируса стали больше 1,1 миллиона граждан. Лидерами среди стран по числу заболевших COVID-19 являются США, Индия и Бразилия.