Вирусолог Центра Гамалеи сделал прогноз по развитию пандемии в январе

При этом эксперт отметил, что дополнительных ограничительных мер для россиян на время праздников вводить не стоит.

«Если люди будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, мы справимся. Если они в разгул пойдут, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все эти меры, то будет плохо», — предупредил вирусолог.

Институт имени Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Сейчас идет третий этап ее испытаний.

Главный исследователь Центральной клинической больницы и главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин в интервью газете «Известия» заявил, что после перенесенного коронавируса антитела в организме человека остаются на срок от трех до пяти месяцев, после чего снова есть риск заразиться. Врач пояснил, что хочет обезопасить себя, поэтому ждет возможности привиться вакциной «Спутник V».