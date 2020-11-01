За сутки в России выявили 18,6 тысячи новых случаев коронавируса. Это антирекорд

За сутки в России выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Это рекордный ежедневный прирост за все время пандемии, сообщил оперштаб.

30 октября число выявленных случаев COVID-19 впервые за все время пандемии перевалило за 18 тысяч и держится за этой отметкой уже третий день подряд. 4640 случаев выявили у бессимптомных больных.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 5261. На втором месте оказался Санкт-Петербург (+896), на третьем — Московская область (+545). Всего в России с марта выявили 1 636 781 случай заражения коронавирусом.

За минувшие 24 часа от COVID-19 умерли 245 человек. Число жертв болезни выросло до 28 235. Вылечились за сутки 10 259 пациентов. Всего 1 225 673 человека.

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась во всем мире в сентябре. В некоторых странах начали снова вводить жесткие меры по борьбе с пандемией. С 5 ноября в Великобритании начнется строгий карантин. В стране закроют общепит и магазины непродовольственных товаров, а людям разрешат выходить из дома только в случае необходимости.

В России таких ограничений вводить не будут. В стране с конца октября действует всеобщий массовый режим, пишет РИА ФАН. Региональные власти самостоятельно принимают решения о мерах по борьбе с пандемией исходя из ситуации.