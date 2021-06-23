Регионам рекомендовали сформировать резервный коечный фонд для больных COVID-19

В правительстве России рекомендовали регионам начать формировать резервный коечный фонд. Кабмин поручил информировать людей о вакцинации против коронавируса.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда для оказания медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее», — поручение опубликовано на сайте кабмина.

Главам регионов также поручено провести информационную кампанию о вакцинации на территории их субъекта.

Ранее Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) выступила с предложением открыть мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах.

В Москве с 28 июня места общественного питания будут работать в «бесковидном» режиме. Попасть в рестораны и кафе смогут только привитые от коронавируса и те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Всем остальным придется показывать на входе отрицательный результат ПЦР-теста. Иностранцы и жители других регионов России смогут посещать в столице кафе, работающие в «бесковидном» режиме. Для этого им нужно будет сдать ПЦР-тест и получить QR-код.