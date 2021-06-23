Гости столицы смогут посещать кафе по QR-коду

Иностранцы и жители других регионов России смогут посещать в столице кафе, работающие в «бесковидном» режиме. Для этого им нужно будет сдать ПЦР-тест и получить QR-код, сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Отдельно коснусь иностранцев. Что касается отрасли [общественного питания], о которой мы говорим, значит также этот сервис будет для них доступен, они тоже по такому же алгоритму будут отрабатывать и, соответственно, будут получать QR-код», — привел слова Лысенко ТАСС.

При этом глава департамента подчеркнул, что гости города должны будут проходить тестирование на ковид в московских клиниках. Получить QR-код можно будет на сайте mos.ru в упрощенном порядке. Лысенко отметил, что сервис будет удобным.

«Максимально удобный и дружелюбный сервис: для регистрации потребуются имя, фамилия, отчество и дата рождения», — пояснил он.

Начиная с 28 июня места общественного питания в Москве будут работать «бесковидном» режиме. Это значит, что пускать в рестораны и кафе будут только привитых от коронавируса и тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Всем остальным придется показывать на входе отрицательный результат ПЦР-теста.