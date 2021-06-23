Пункты вакцинации предложили открыть в фитнес-залах

Мобильные пункты вакцинации могут открыть в фитнес-клубах. С таким предложением выступила Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Представители АОФИ направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«В состав АОФИ входит 1 430 фитнес-клубов, значительная часть которых готова предоставить площади для разворачивания мобильных пунктов вакцинации. <…> Мы готовы распространить такую практику на 55 регионов присутствия ассоциации. Если эта инициатива будет поддержана министерством здравоохранения, просим оказать содействие в коммуникациях с департаментами здравоохранения главам представительств АОФИ по регионам», — сказано в письме.

Пройти вакцинацию в них могут как сотрудники, так и посетители.

В Ассоциации отметили, что такая практика уже есть в некоторых регионах России. Например, мобильные пункты вакцинации присутствуют на территории фитнес-клубов в Тверской и Нижегородской областях.

Ранее опрос показал, что более 70% россиян не проходили вакцинацию от коронавируса. Но свыше 60% жителей страны собираются сделать укол в ближайшее время.