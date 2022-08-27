Австрийская компания — лидер по производству энергетических напитков Red Bull не планирует уходить из России, но отказалась от маркетинга на территории страны. На это указал Telegram-канал Mash.

По его данным, у компании нет проблем с логистикой, но она работает «в режиме тишины», без дегустаций и маркетинговых компаний, «чтобы угодить Западу».

«Так что больше не будет тех самых машинок с банкой на крыше. Представители компании не наденут брендированную одежду и не раздадут напитки на мероприятиях или у университетов. Сотрудники сейчас работают только на торговых точках», — заключили авторы канала.

В Red Bull сообщили, что все решения о режиме работы принимает центральный офис в Австрии.

В августе из России решила уйти немецкая компания, производящая кофе Tchibo. Ранее о постепенном уходе с российского рынка объявила британская компания Diageo, владеющая брендами алкогольных напитков Smirnoff, Guinness, Baileys, Captain Morgan и Johnnie Walker. А Nestle лишь сократила ассортимент в стране.