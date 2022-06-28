Владелец брендов Smirnoff, Johnnie Walker и Baileys уйдет из России

Британская компания Diageo, владеющая брендами Smirnoff, Guinness, Baileys, Captain Morgan и Johnnie Walker, намерена постепенно уйти из России. Об этом ее представители «Коммерсанту».

Производитель еще в марте приостановил экспорт и отгрузку готовой продукции клиентам в России. После этого компания приняла «непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности» в стране, пояснили в Diageo.

«Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства», — рассказал один из представителей компании.

Diageo plc — крупнейший мировой производитель алкогольных напитков премиум-класса: шотландского виски, элитного рома, бурбона и ликера. Компания образовалась в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лондоне.