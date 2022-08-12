Кофе Tchibo ушел из России

Немецкая компания Tchibo GmbH приняла решение передать бизнес в России местным топ-менеджерам. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

С июля четвертый в мире производитель кофе прекратил владеть ООО «Чибо СНГ», которое теперь принадлежит компании гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. Сообщается, что бренды Tchibo и Davidoff могут использоваться до конца года, затем понадобится новый бренд.

По мнению экспертов, уход этого производителя не скажется на потребителе, поскольку бренд Tchibo и так давно терял узнаваемость.

«Гендиректор ассоциации „Росчайкофе“ Рамаз Чантурия говорит, что бизнес Tchibo в России „угасал последние несколько лет по естественным причинам“, в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, потому уход брендов компании рынок не заметит», — сказано в материале.

Ранее политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что иностранный бизнес всеми силами пытается остаться в России. По его словам, западные компании понимают, что в случае ухода совершат непоправимую ошибку.